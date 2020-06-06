محافظ الإسكندرية يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بالموقف الجديد

شدد اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية، على استمرار إزالة كافة التعديات والمخالفات داخل وخارج الموقف الجديد، وتحرير محاضر وغرامات فورية لكافة المخالفين والمتعدين من المحال خارج خطوط التنظيم، ومحاسبة المقصرين من مسؤولي الإشغالات.

وطالب المحافظ المسؤولين بإعداد دراسة فورية خلال أسبوع لتطوير الموقف، وجعله نموذجًا حضاريًا، قائلًا "هذا ميناء الإسكندرية البري، وليس سوقًا، أو موقفًا، ومهمتي جعله واجهة تليق بمكانة المدينة"، مشددًا على عدم استخدام مسمى "الموقف الجديد".

وأوضح الشريف أن المحافظة لا تريد أن تضر أو تقطع "عيش مواطن"، ولكن هناك ضوابط ومعايير حاكمة سيتم وضعها داخل ميناء الإسكندرية البري، والذي يستقبل الملايين من مواطني وزائري المدينة، لذا يجب أن يكون واجهة حضارية تليق بمكانة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال الحملة التي شنتها محافظة الإسكندرية اليوم، لإزالة كافة التعديات والإشغالات بالموقف الجديد، عقب الجولة المفاجئة لمحافظ الإسكندرية الخميس الماضي، وتعليماته بإخلاء الموقف من أي تعديات تمهيدًا لتطويره.