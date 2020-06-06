الديهي: فايز السراج سلم ليبيا إلى تركيا "على المفتاح"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجموعة "ميد 7" حذرت الدولة التركية من انتهاك القانون الدولي في البحر المتوسط، كما أعلنت عن تضامنها ودعمها المستمر لليونان وقبرص في مواجهة انتهاكات تركيا المستمرة، ودعت أنقرة إلى احترام سيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحقوقها السيادية، موضحًا أن وزراء خارجية اليونان وقبرص وفرنسا وإيطاليا ومالطا والبرتغال وإسبانيا، وهي مجموعة يطلق عليها اسم ميد 7.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "TEN"، أن تلك المجموعة أصدرت بيان يدعو تركيا للخروج الفوري من الأراضي الليبية وإخراج المرتزقة السوريين الذين أحضرتهم لليبيا، موضحًا أن فايز السراج يبيع ليبيا قطعة قطعة، وسلم ليبيا لأردوغان تسليم مفتاح ومضى له على بياض، ومن لا يملك أعطى لمن لا يستحق.

وأوضح الإعلامي، أن الإخوان سوف يهاجمون إعلان القاهرة لأنه ضد مصالحهم، كما أن الناشطة اليمنية توكل كرمان، نشرت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، قالت خلالها: " لابد من بنغازي وإن طال السفر واشوقاه لعاصمة ثورة فبراير الليبية"، ساخرًا من تغريدتها، " توكل كرمان يمنية مقيمة في تركيا، مالها ومال بنغازي".

وتابع: "سبق وأذاعت لقطات لحوار لتوكل كرمان مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تقول له خلصنا المهمة الأولى ولسه المهمة الثانية، لازم نعرف أن أول ما توكل كرمان تقول شمال أعرف أن اليمين صحيح"، مؤكدًا أن مجموعة من المرتزقة الجدد متجهين لليمن، وهناك بؤرة تركية جديدة من المرتزقة السوريين في اليمن، فماذا ستقول توكل كرمان، مستدركًا: "يا حسرتي على الشعب السوري، وتحويل الشباب السوري لمرتزقة، كنتاج لما فعله أردوغان بالشعب السوري تحت مظلة الحرية والعدل والمساواة".