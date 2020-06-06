وزير التعليم يوجه رسالة إلى طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، بخصوص نتيجة الامتحانات، كل من ظهرت نتيجته من الطلاب فهو ناجح وتعني انتقاله إلى الصف الدراسي الأعلى.

وأوضح الوزير، أنَّ حجب نتيجة الطالب يشير إلى غيابه عن أحد امتحانات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وفي هذه الحالة يتقدم الطالب بشكوى إلكترونية للبحث في حالته وما إذا كان يحتاج دور ثاني أم هو خطأ فني، وإنه سيتم إتاحة رابط الشكاوى الإلكترونية قريبا.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت ظهور نتائج الصف الأول والثاني الثانوي.