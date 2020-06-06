بالخطوات.. كيف تحصل على نتيجة أولى وثانية ثانوي بعد ظهورها؟

ظهرت نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام عبر موقع بوابة الثانوية العامة، منذ قليل، بجميع محافظات الجمهورية بكود الطالب أو الاسم وذلك بعد الانتهاء من التصحيح والرصد.

وأعلنت حالة طوارئ، في المنازل المصرية، خصوصًا بعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعلان ظهور نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام، اليوم، بعد الساعة الواحدة ظهرَا، بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وتستعرض "الوطن" ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، رابط الوزارة الذي يتيح الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي في السطور التالية.

خطوات الاستعلام عن نتجة الصف الأول والثاني الثانوي

الخطوة الأولي من خلال الدخول على رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي العام من هنــــــــا، "الموقع قد لا يعمل أحيانا بسبب الضغط، لذا حاول عدة مرات".

سيطلب منك تحديد صف الطالب سواء الأول أو الثاني الثانوي

كتابة كود الطلب، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

سيطلب منك كتابة رقم الجلوس، وستظهر النتيجة أما ناجح أو دور ثاني.

وستعلن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى لقرابة مليون و200 ألف طالب أدوا الامتحان إلكترونياً على «التابلت» من المنازل، فى مناهج الفصل الثانى حتى 15 مارس الماضى، موعد توقف الدراسة بسبب فيروس «كورونا»، وتضاف درجات الفصلين الدراسيين الأول والثانى لتحديد حالة الطالب، ناجح أم له دور ثانٍ.