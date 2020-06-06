نقيب صيادلة الدقهلية عن أزمة نقص الأدوية: البروتوكولات هي السبب

قال الدكتور سعيد شمعة، نقيب صيادلة الدقهلية، إن نقصًا بدأ يظهر في بعض مجموعات الأدوية بالأسواق، مثل الأدوية الخافضة للحرارة، ومضادات الأكسدة، والإسهال، والصدر، وتوسيع الشعب الهوائية.

وأوضح "شمعة" لـ"الوطن" أن معظم هذه الأدوية ذات صلة ببروتوكول علاج كورونا، مشيرًا إلى عندما يظهر بروتوكول علاج تتهافت الناس على شرائه، ما يشكل أزمة، وفي نفس الوقت ضغطًا شديد على وزارة الصحة.

وأرجع وجود نقص في بعض مجموعات الأدوية في الصيدليات، إلى عاملين، الأول هو أن هذه الأدوية خاصة ببرتوكول علاج وزارة الصحة لفروس كورونا، وبالتالي يجب أن تكون الأولوية الأولى لتوريد الأدوية للصحة وليس الصيدليات.

ويتمثل السبب الثاني لنقص الأدوية في نشر أخبار غير حقيقية عن أدوية تزود المناعة، أو تقاوم الفيروس، وللأسف يستجيب المواطنون لتلك الشائعات، بحسب "شمعة".

وطالب نقيب صيادلة الدقهلية، بحظر نشر أي جهة لبروتوكولات علاج، على أن يتعرض من يخالف ذلك للمسائلة القانونية، لأنه يتسبب في أزمة بالسوق، وهذا ما حدث في المملكة السعودية.