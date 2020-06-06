وزير صحة سابق يستنكر أسعار المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا: "خراب بيوت"

قال الدكتور أحمد سامح فريد وزير الصحة الأسبق، إن المستشفيات الخاصة عندما أقدمت على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، قدمت أسعارا غير معقولة، سواء للقادرين أو لغير القادرين، فالوقت الحالي لا يمكن لإدارات تلك المستشفيات الخاصة النظر للتربح أو الربح والخسارة حاليا، موضحًا أن مصر والعالم أجمع يواجهون ظروفًا استثنائية.

وطالب "فريد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة الدولة عند عدم تعاونهم في تقديم خدمة علاج كورونا خاصة في هذا الوقت الاستثنائي، فالمريض من الممكن أن يتحمل أي تكاليف ولكن في حدود العقل.

وشدد وزير الصحة السكان سابقًا، على ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بتسعير حقيقي للخدمة الصحية في المستشفيات الخاصة، فلا يصح أن يكون هناك مريض يدفع 50 ألف جنيه في اليوم الواحد للعلاج من فيروس كورونا، "50 ألف جنيه في اليوم ده خراب، فاتورة المستشفى ممكن توصل لمليون جنيه، وهذا أمر غير مقبول".