الغرف السياحية: نرفض مناقشة إنشاء صندوق السياحة والآثار دون عرضه علينا

قال علي غنيم رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الغرف السياحية الـ 5 "غرفة شركات السياحة والمنشآت السياحية والمنشآت الفندقية وغرفة الغوص وغرفة السلع السياحية"، أرسلت خطابات رسمية إلى أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية، تخطره خلالها بأنه لم يتم إخطارها بصيغة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، الذي ستناقشه غدا لجنة الإعلام والآثار بالبرلمان المصري.

وأضاف غنيم، لـ"الوطن"، أنه وفقا للقانون والدستور فإنه لا يجوز مناقشة أي قرارات تتعلق بالقطاع السياحي دون عرضها على اتحاد الغرف السياحية الممثل الشرعي لكافة العاملين بالقطاع السياحي وأخذ رأيه فيها.

وأشار إلى أن رئيس اتحاد الغرف السياحية سيرسل تلك الخطابات إلى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمطالبته بتأجيل عرض مشروع القانون، وخضوعه للمناقشة أولا في الاتحاد وغرفه السياحية، وذلك تطبيقا لمواد القانون والدستور.

وفي نفس السياق، رفضت غرفة شركات السياحة بالصعيد مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار دون عرضه على أصحاب الاختصاص، وهم اتحاد الغرف السياحية، خاصة أن بعض البنود المطروحة إعلاميا لها أضرار كبيرة على مستقبل عمل الكيانات السياحية خلال الفترة المقبلة.

واشتعلت صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالعاملين بالقطاع السياحي، بالرفض لقرار مناقشة المشروع دون عرضه على اتحاد الغرف السياحية، وبما للقرار من آثار سلبية على مستقبل الحركة السياحية والكيانات القائمة حاليا من فنادق وشركات ومطاعم.