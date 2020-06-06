ارتفاع حالات التعافي من كورونا بمستشفى عزل ملوي إلى 290

أعلنت مصادر طبية بمستشفى عزل ملوي في جنوب محافظة المنيا، اليوم السبت، استقبال 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تتلقى علاجها حاليًا داخل المستشفى 208، فيما يبلغ عدد الحالات التي تعافت من الإصابة وتحولت نتائج تحاليلها من السلبية إلى الإيجابية وخرجت لتباشر حياتها من جديد حتى اليوم وصل إلى 290 حالة، مشيرًا إلى أن هذا الرقم يدل على مدى الجهد المبذول من الطاقم الطبي المتواجد داخل المستشفى في علاج المصابين.

وأوضح أن عدد حالات الوفيات داخل المستشفى منذ افتتاحها بشكل استثنائي في الثالث من إبريل الماضي لهذا العام لاستقبال المصابين من كافة محافظات الصعيد، وصل إلى 31 حالة وفاة.

يشار أن اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، شدد خلال اجتماعه مع ممثلي المنظومة الصحية بالمحافظة، الذي عُقد بديوان عام المحافظة، على سرعة التنسيق لاستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة إجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلًا "لن أسمح أن أرى حالة لأي مواطن من أهالينا تقف خارج باب أي مستشفى".