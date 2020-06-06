المهن الموسيقيية تنفي إصابة هاني شاكر بكورونا: يواصل عمله بشكل طبيعي

نفى المايسترو أحمد رمضان، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن إصابة أمير الغناء العربي هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، بفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة.

وقال "رمضان" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN" الفضائية، إن هاني شاكر، يتمتع بصحة جيدة، ولا يشكو من أي مضاعفات صحية خلال الفترة الأخيرة، والأمر ذاته مع أفراد أسرته.

وتابع بأن نقيب الموسيقيين، يواصل عمله بشكل طبيعي، ويتابع الملفات المختلفة، لا سيما في ظل أزمة كورونا، إذ يحرص طوال الوقت على تذليل الصعوبات ومواجهة أي عقبات تواجه أعضاء النقابة.