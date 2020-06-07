"بشاير الخير" و"الرمال السوداء".. أهم مشروعات "رشيد الجديدة"

تابع عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، أهم المشروعات السكنية والبنية التحتية في مدينة "رشيد الجديدة" بالأمس، والتى تشمل مشروعات سكنية متنوعة، والتى من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بها فى يونيو 2022 المقبل، وتوضح "الوطن" في هذا التقرير أهم معالم المدينة.

وكانت الحكومة قد أعلنت في مطلع عام 2019، تدشين مدينة رشيد الجديدة، لتكون إحدى مدن الجيل الرابع، وسيتم تأسيسها وإدارتها بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة البحيرة، تقع من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غربا وصولا حتى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريبا، وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم، ومن المخطط أن تستوعب المدينة كل أنواع الإسكان السياحي، والمتوسط الاجتماعي.

- حاليا يتم تنفيذ الأعمال بالمرحلة الأولى بمدينة رشيد الجديدة، وتشمل إنشاء 79 عمارة نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى، بإجمالى 1896 وحدة سكنية، وأعمال الطرق والمرافق الخاصة بالمشروع، وتبلغ تكلفة تلك الأعمال حوالى 900 مليون جنيه، حيث تم البدء فى تنفيذ 25 عمارة سكنية (600 وحدة سكنية) نموذج إسكان اجتماعى مميز ساحلى وجارٍ تنفيذ 54 عمارة أخرى.

- ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى بالمدينة، نهاية يونيو 2022، موجها باستخدام نماذج متنوعة لواجهات العمارات.

- بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، وستكون متنفساً سياحياً لسكان محافظتى البحيرة وكفر الشيخ.

- وستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة.

- وتم تخصيص 20% من فائض مبيعات المشروعات التنموية داخل مدينة رشيد الجديدة لصالح محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة فى تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها.

- يوجد بها مشروع بشاير الخير 4 الواقع ضمن المرحلة الأولى للمدينة.

- تم التنسيق مع الهيئة العامة للرمال السوداء وتحديد المرحلة الأولى لبدء العمل بعدد 3 مواقع بمشروع الرمال السوداء في منطقة المرحلة الأولى بالمدينة كأولوية أولى طبقاً لمحضر التنسيق.

وأشار أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى أنه تم الانتهاء من أعمال المخطط للمرحلة العاجلة بالمدينة بمساحة 268 فداناً، وجارٍ أعمال تصميم المخطط الاستراتيجى لباقى المدينة، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 35 فداناً لإقامة جامعة رشيد، موضحاً أنه سبق صدور القرار الجمهورى رقم (117) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185 فداناً، لإقامة مدينة رشيد الجديدة.

تم تشييد المدينة بناء على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالانتهاء من تطوير مدينة رشيد خلال 3 سنوات، وذلك خلال المؤتمر الرابع للشباب بالإسكندرية في يوليو 2017، ويشمل مخطط التطوير التأكيد على أهمية مدينة رشيد التراثية كمدينة سياحية من خلال تحويلها إلى متحف مفتوح، والارتقاء بالمناطق العشوائية بها، وتنمية المناطق الأثرية بها مثل منطقة قلعة قايتباي، وتنمية مسار كورنيش رشيد ليتكامل مع التنمية الشاملة بالمدينة، وكذا تنمية منطقة البوغاز، ومنطقة ساحل البحر التي تصلح للاستغلال السياحي والترفيهي وتتميز بوجود ظهير عمراني قوى لخدمتها، لتصبح مدينة رشيد الجديدة توسع عمراني جديد يضيف للمنطقة، ويجذب الاستثمارات.