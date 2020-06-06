تسجيل 7 إصابات جديدة بكورونا في ميت غمر بالدقهلية

أعلن الدكتور أحمد الطوبجي، مدير الإدارة الصحية بميت غمر بمحافظة الدقهلية، اليوم، عن تسجيل 7 حالات إيجابية جديدة بفيروس كورونا بالمدينة، ليصبح إجمالي عدد الحالات الإيجابية 55 حالة.

وبحسب ما ذكره "الطوبجي" علي صفحته بموقع التوصل الاجتماعي "فيس بوك"، فإن من الحالات المصابة 3 أشخاص من مدينة ميت غمر، و4 في قرى دنديط، وأتميدة، وميت أبو خالد، وتفهنا الأشراف.

وأوضح أنه تم تسجيل سلبية وسلامة التحاليل الخاصة بـ7 حالات من ميت غمر، و2 من سنتماي، والمعصرة، وميت العز، و2 بشالوش، إضافة إلى تسجيل تمام الشفاء والتعافي والخروج من مستشفيات العزل، وانتهاء العزل المنزلي لـ14 حالة.

وأكد أن إجمالي الحالات بمركز ومدينة ميت غمر حتى اليوم هي 55 حالة إيجابية، و 14 وفاة، و 29 شفاء، و 12 حالة تحت العلاج.