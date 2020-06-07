أهالي الحسينية يطالبون بتخصيص 3 مستشفيات أماكن لعزل مصابي كورونا

أطلق أهالي الحسينية مبادرة لتحويل 3 مستشفيات كبرى من وحدات صحية لأماكن لعزل مصابي مرضى كورونا .

وقال علاء الشبراوي أحد الأهالي إن المستشفيات هي "مستشفى شهداء مدرسة بحر البقر ومستشفى منشأة أبو عامر بالحجازية ومستشفى شرارة". مشيرا إلى أن المستشفيات تضم أبنية على مساحات كبيرة ومتعددة الطوابق ولا تقدم سوى خدمات محدودة كـ "طب أسرة".

ولفت إلى أن المجتمع المدني مستعدون لتولي مهمة تجهيز المستشفيات بالأسرة والأجهزة الطبية بالإضافة للثلاجات والتلفزيونات والطاولات وغيرها لتوفير أماكن تقدم خدمة طبية لمصابي كورونا في ظل تزايد الأعداد وبعد المسافة بين مراكز شمال الشرقية مثل الحسينية وصان الحجر عن أماكن تقديم الخدمة لمرضى كورونا بالزقازيق أو المستشفيات في المراكز الأخرى.

وقال مجدى البقرى، 35 عاماً، مدرس، أن عملية إنشاء مستشفى شرارة استغرقت أكثر من 10 سنوات، وبعد افتتاحه تم تحويله إلى وحدة طب أسرة، ليقتصر العمل بها على خدمات طبية محدودة، مشيراً إلى أن المستشفى المركزى كان من المتوقع أن يُقدم الخدمة الطبية لـ7 قرى، بالإضافة إلى قرى «بقهبونة والإخيوة والعزازى»، إضافة إلى نهايات مدينتى فاقوس والحسينية، ويبلغ إجمالى السكان فى تلك المناطق نحو 250 ألف نسمة.

وأضاف أن " مستشفى شرارة يقع على مساحة 5 أفدنة وبلغت تكلفة الإنشاء 20 مليون جنيه ويضم مبنى إداري ومبنى سكن أطباء وتمريض مستقل وبه 101 سرير مجهز بكامل فرشهم من مراتب معالجة ضد قرح الفراش و4 غرف عناية و2 غرفة عمليات جراحية كبرى".

وقال محمد حبيب (35 عاماً)، أحد أهالى قرية بحر ، أنه تم الشروع فى إنشاء مستشفى بحر البقر قبل أكثر من 15 عام ويقع على مساحة 12 قيراطاً تبرع بها الأهالى ليخدم 120 ألف نسمة من أبناء قرى شهداء بحر البقر وتوابعها وقرى الوحدة المحلية بقصاصين الشرق، وقرى الوحدة المحلية بمنشأة أبوعمر، وعلى الرغم من اكتمال بناء المستشفى المكون من 3 طوابق اشترط مسئولو مديرية الصحة لكى يتم تشغيله أن يتحول لوحدة طب الأسرة.

وأشار إلى أن الأهالى يقطعون مسافات طويلة قد تصل لـ70 كيلومتراً بحثاً عن العلاج سواء بمستشفيات «الحسينية أو فاقوس، أو الزقازيق»، وذلك بخلاف المواصلات التى تعتبر معدومة وغير آدمية حيث تقتصر تلك الوسائل على سيارات ربع نقل مكشوفة.

والتقط علاء شبراوي طرف الحديث قائلا: أن المستشفى يتكون من 3 طوبق ويستخدم الطابق الأرض لتقديم خدمات طب الأسرة أما باقى الطوابق غير مستغلة".