أصغر متبرع بالشرقية يدعم مستشفى بلبيس بـ10 بدل عزل

أعلنت مديرية الصحة بالشرقية، تبرع الطفل محمد صبري فرويلة، والذي يبلغ من العمر 15 عامًا، بـ10 بدل عزل للفريق الطبي بمستشفى بلبيس المركزي.

كما دعم رجال المجتمع المدني مستشفي الصالحية الجديدة المركزي، بجهاز "CBC" والخاص بتحليل صورة الدم كاملة، وطابعة خاصة به، بتكلفة تقديرية بلغت 100 ألف جنيه.

وقام عدد من موظفي المعمل المشترك بالتعاون مع فني المعمل بمستشفي حميات الزقازيق، بدعم المستشفي بـ4 أجهزة نابوليزر.

فيما دعم الدكتور ناصر الشافعي مدير مستشفى القنايات المركزي المستشفي بـ3 أجهزة نابوليزر، لصالح المرضي بالمحافظة.