الأردن يسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، و15 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن الإصابات الجديدة توزعت بواقع 9 إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري؛ منهم 3 أردنيين، و6 من جنسيّات أخرى، وتمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وإصابة لأردني قادم من خارج المملكة (كازاخستان) في أحد فنادق الحجر، وحالة مخالطة لأحد المصابين في العاصمة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المصابين في المملكة وصل إلى 795 شخصًا.

وأوضحت أنه تم اليوم إجراء 4،090 فحصاً مخبريّاً، ما يرفع العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت حتى الآن الى 217،905 فحوصات.