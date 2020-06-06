القصبي لـ"الوطن": راعينا مطالب القوى السياسية في قوانين الانتخابات

أكد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، أنه سيتقدم صباح الغد إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون متكامل للانتخابات البرلمانية بغرفتيها "النواب والشيوخ"، وذلك فى ضوء الاستحقاقات الدستورية المطلوبة.

وقال "القصبي"، في تصريح صحفي لـ"الوطن": إن الائتلاف استجاب لرؤى القوى السياسية وأجرى تعديلات على مشروع قانون مجلس الشيوخ، حيث كان قد تقدم بأول مشروع لمجلس الشيوخ فى نهاية دور الانعقاد الماضى، وقد راعى فى الفترة الماضية الاستماع لجميع القوى وعقد جلسات للحوار المجتمعى للخروج بأفضل صياغة تشريعية لهذه القوانين، تتفق مع المواد الدستورية التي تنظم الانتخابات البرلمانية.

كان ائتلاف دعم مصر قد أصدر بيانا مساء اليوم، أعلن فيه عن تقدمه غدا بمشروع قانون مجلس الشيوخ وتعديل بعض مواد قانون مجلس النواب، حيث أكد "القصبي" فى بيانه أن مشروع القانون الخاص بالشيوخ وتعديلات قانون مجلس النواب أتت مستوفاة للشروط الدستورية المنصوص عليها، ومتوافقة مع المعايير القانونية، فأتى مجلس الشيوخ ليتكون من 300 عضو يتم انتخاب ثلثهم بنظام الفردي والثلث الثاني بنظام القائمة والثلث الأخير يتم تعيينه من قبل رئيس الجمهوري.

وفي السياق نفسه أكدت قيادات الائتلاف أن تعديلات قانون النواب حافظت على نفس عدد الأعضاء الحالي في تشكيله ليتم انتخاب 50٪؜ منهم بنظام القائمة و50٪؜ منهم بنظام الفردي، وذلك كان نتيجة الحوار مع العديد من الأحزاب المكونة للائتلاف والخبراء القانونين والدستوريين، التي تم الاستعانة بهم من قبل الائتلاف، حيث نص القانون على استيفاء النسب الدستورية للفئات التي تم تمييزها وعلى رأسها نسبة الـ 25٪؜ للمرأة، تعزيزا لمشاركة المرأة في بناء مستقبلها وتقديرا لدورها.