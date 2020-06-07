وزير الاتصالات: نسعى لتحويل 80 خدمة حكومية للنظام الرقمي

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة لم تتلقَ شكوى واحدة خلال أداء بعض طلاب صفي الأول والثاني الثانوي الامتحانات إلكترونياً من تباطؤ سرعة الإنترنت، فلم يتم رصد شكوى واحدة من أداء سرعة الإنترنت خلال امتحانات الطلاب، موضحًا أن مصر لديها بنية معلوماتية قوية أثبتت جدارتها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، رغم أن الأحمال بها تضاعفت كثيراً مما كانت عليه قبل الجائحة.

وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الوزارة تعمل على تحويل 80 خدمة حكومية إلى النظام الرقمي، وستنطلق بعضها قريبا مثل استخراج بطاقات التموين بالتنسيق مع وزارة التموين، والتوثيق واستخراج المستندات بالتنسيق مع وزارة العدل، فوزارة الاتصالات اختارت هذه القطاعات كونها الأكثر شيوعًا وتهم قطاعا كبيرا من المواطنين.

ولفت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى أن الوزارة ستبدأ في النصف الثاني من هذا العام بتقوية البنية المعلوماتية في مصر وقطاع الاتصالات، "سيستمر المواطنون يعتمدون على الإنترنت حتى بعد انتهاء الجائحة بسرعة عالية الكفاءة".