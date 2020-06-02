بريد الوطن.. أعِد لى حقى من انقطاع الإنترنت يا وزير الاتصالات

تعطلت خدمة الإنترنت لخط التليفون الأرضى الخاص بى خلال شهرى أبريل ومايو، وللأسف ازدادت الخدمة سوءاً منذ تركيب راوتر الشركة، حيث اكتشفت أن اللمبة الحمراء مضاءة طول الوقت، راجعت مكتب دمياط للإبلاغ عن العطل، ولا مجيب، ورغم أننى لا أستخدم الخدمة فى اليوم إلا 3 ساعات، فلم أستهلك إلا نصف الباقة، وحينما حل الشهر الجديد، دفع ثمن الباقة الجديدة يوم 12 مايو، واضطررت أن أعود مرة أخرى للمكتب لضبط الراوتر، أناشد السيد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التدخل من أجل تعويض الشركة لى لتضررى من الأعطال، مع العلم أنه يمكن مراجعة مكتب دمياط لبيان صدق شكواى.

يحيى السيد النجار

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