هاني شاكر: 24 ألف عضو بـ"الموسيقيين" تضرروا من كورونا

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن أعداد المتضررين من جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بالنقابة بلغت 24 ألفا، لأعضاء عاملين ومنتسبين، وحاول خلال الفترة الماضية أن يقدم منحا للعمالة غير المنتظمة ولكنه لم يتمكن من ذلك كونه يخالف القانون للأعضاء المنتسبين، ولم يتمكن من ذلك لأنه غير قانوني، "ده على عيني وعلى عين أعضاء المجلس لأن فيه الجهاز المركزي للمحاسبات بيتابعنا خطوة بخطوة.. أنا عندي مشكلة فعلاً".

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية أنفقت نقابة الموسيقيين، على المعاشات والعلاج قرابة 11 مليون جنيه، كما أن اجتماع النقابة مع وزارة الصحة الأخير يهدف إلى وضع ضوابط عودة النشاط بشكل احترافي ويتوفر فيه الأمان بإجراءات مشددة.

وأكد نقيب المهن الموسيقية، أن الجميع في مركب واحد وعلينا التكاتف والتفكير في سبل للعبور من الأزمة التي تعصف بالعالم.