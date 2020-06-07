رغم كورونا.. مطربون يطلقون أغاني جديدة وحفلات أون لاين من أجل الجمهور

رغم منع الحفلات وتصوير الكليبات هذه الفترة بسبب الظروف التي يمر بها العالم من فيروس كورونا لجأ عدد كبير من المطربين لإطلاق أغانٍ عبر قنواتهم على "يوتيوب" وأيضا إقامة حفلات أون لاين في منازلهم لإسعاد الجمهور.

فضل شاكر والذي عاد هذه الفترة بعد غياب طويل وطرح أغنيتين هما "غيب" و"وحشتوني" لتحقق كل أغنية فيهما أعلى نسبة مشاهدة عبر قناته على "يوتيوب" لتتعدى المليونين.

سميرة سعيد طرحت كليب "يوم من عمرنا" وهي أغنية ضمن ألبومها الغنائي "عايزة أعيش" والذي طرحته منذ خمس سنوات وقدمته سميرة بشكل كلاسيكي لفت الجمهور.

طرحت المطربة ماجدة الرومي أغنية بعنوان "غنوا بكل اللغات" عبر قناتها على "يوتيوب" من كلمات ماجدة الرومي وألحان ميشال فاضل.

المطربة لطيفة تستعد لطرح كليب "للشمس" عبر قناتها الخاصة على يوتيوب، كلمات ياسين الحمزاوي وألحان أمين القلسي.

وبعد نجاح عدد من الحفلات الأون لاين والتي تصدرت تويتر مثل حفل محمد منير ونانسي عجرم ونجوى كرم ومحمد عبده يستعد عدد من الفنانين لإقامة مثل هذه الحفلات مثل المطربة مايا دياب أعلنت عبر السوشيال ميديا استعداها لتقديم حفل غنائي وقد سبق وقدمت هذه التجربة في منزلها بالبيجاما بمصاحبة فرقتها وأيضا أعلن المطرب وائل كافوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي استعداده لإقامة حفل أون لاين.