يحمل 90 راكبا ويوفر الطاقة.. مميزات الأتوبيس الكهربائي بالإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، أمس السبت، بدء التشغيل التجريبي لعدد من الأتوبيسات الكهربائية بمحور تنمية المحمودية، لخدمة سكان أحياء "شرق، ووسط، وغرب، والمنتزه أول".

وقال المهندس محمد زكريا، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، إنه تم تقسيم الأتوبيسات الكهربائية للعمل على 3 خطوط بمحور المحمودية.

ويبدأ الخط الأول من "بشائر الخير 1 و2" بكرموز مرورا بسموحة وصولا إلى محطة السيوف بالعوايد، والخط الثاني يخدم 6 محطات هي" بشائر الخير - بوالينو - وكالة الحضرة- سموحة – حجر النواتية – السيوف"، بينما يخدم الخط الثالث 16 محطة بدءا من بشائر الخير إلى العوايد.

وترصد "الوطن" بعض مميزات الأتوبيس الكهربائي الذي يسير في شوارع الإسكندرية

الأتوبيس الكهربائي يسع 90 راكبا، والسرعة القصوى له 80 كيلو متر في الساعة، وقدرة المحرك 300 كيلو وات أي ما يعادل 420 حصانا وقدرة البطاريات 324 كيلو وات كل ساعة، ونظام الشحن 4.3 ساعة للمحرك والدائرة المساعدة 24 فولت.

الأتوبيس هو محاولة للقضاء على استنزاف موارد الدولة من المواد البترولية المستوردة وكارثة التلوث البيئي، يقضي تمامًا على الخسائر الناتجة عن الازدحام المروري والتي تقدر على المستوى القومي بمئات المليارات من الجنيهات علاوة على القضاء على كارثة التلوث البيئي داخل المدن.

خسائر استهلاك الوقود المهدر في الإشارات والتوقفات المرورية تبلغ 4% من إجمالي الوقود المستهلك وأيضًا استهلاك الوقود المهدر نتيجة عدم صلاحية الطرق، بالإضافة إلى تكاليف تشغيل الأتوبيس الكهربائي والتي تقل كثيرًا عن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار نتيجة عدم احتياجه لخامات وقطع غيار الصيانة والإصلاح بمحركات الاحتراق الداخلي والخاصة بالمحركات والتي تبلغ 30% من إجمالي التشغيل.