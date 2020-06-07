هروب "عالية" من حفل زفافها في "ليه لأ" يثير الغضب على سوشيال ميديا

حالة من الغضب انتابت قطاعا من جمهور السوشيال ميديا بعد إذاعة الحلقات الأولى من مسلسل "ليه لأ" وخاصة مشهد زواج "عالية"، التي تلعب دورها أمينة خليل، والتي تقرر ترك عقد القران وتهرب من فرحها رافضة تحكم الأهل.

وبعد هذا المشهد أعلن عدد من رواد السوشيال ميديا غضبهم واعتبروا هذا الموقف "قلة أدب"، وبعض تعليقات الجمهور كانت "جاية تفكر وتراجع نفسها دلوقتي"، "المشهد دا هيرسخ حاجات غلط فدماغ البنات وهتلاقي كتير بيدافعوا عنها ومعجبين بيه".

وتعليقات أخرى "إيه الضحك اللي كانت بتضحكوا في الأول ده مشهد مستفز"، "يا سلام ده اسمه عبط وهي ما فاقتش غير في كتب الكتاب موقف مرفوض طبعا"، "طالما هيحصل مواجهة كانت واجهت أمها قبل كتب الكتاب مش وقت الفرح مشاعر الناس مش لعبة بلاش قلة أدب أومال فترة الخطوبة استعملت ليه".

ينتمى مسلسل "ليه لأ" لنوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، تأليف مريم ناعوم، وإخراج مريم أبو عوف، ويشارك في البطولة هاني عادل وعمر السعيد وشيرين رضا وهالة صدقي ومحسن محيي الدين وعبدالرحمن أبو زهرة، أمينة خليل، وعدد من الفنانين.