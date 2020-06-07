كريم قاسم يعلن إصابته بفيروس كورونا: ملتزم بمنزلي منذ شهرين

كشف الفنان كريم قاسم، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 خلال الأيام الماضية، نافياً أن تكون الإصابة متعلقة بحفل مسلسل "لما كنا صغيرين" بالجونة.

ونفى كريم قاسم الأخبار المنتشرة عن إصابته بفيروس كورونا أثناء وجوده في الجونة بحفل أقامه رجل الأعمال أحمد حلاوة زوج الفنانة ريهام حجاج للاحتفال بالمسلسل الأخير لها "لما كنا صغيرين"، وقال كريم لـ"الوطن": "بقالي شهر ونص عازل نفسي في البيت ومخرجتش أصلاً".

وفي سياق متصل، قالت مروة الصاوي مديرة أعماله، إن إصابة كريم بفيروس كورونا ليس لها أي علاقة بحفل الجونة من قريب أو بعيد، مشيرة إلى أنه سوف ينشر فيديو غداً على السوشيال ميديا ليحكي قصته مع المرض.