الحلقة 21 من مسلسل لما كنا صغيرين.. مقتل كريم قاسم وانهيار ريهام حجاج

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ21، من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، التي تقوم بدور دنيا، بذهابها هي وياسين "خالد النبوي"، لمنزل وائل "كريم قاسم"، عقب الرسالة التي قام بإرسالها لها يعتذر منها ويخبرها بإقدامه على الانتحار.

اكتشف ياسين عدم وفاة وائل منتحرًا وإنما تعرض للقتل، وذهابه للنيابة للإدلاء بشهادته وأقواله، وأنه لا يصدق أن وائل انتحر بالسم ويطلب من دنيا البقاء في مكتبه مع مساعدته حتى تظل تحت ‏عينه.

استدعت النيابة سليم "محمود حميدة" للتحقيق والذي أبدى مفاجأته من انتحار وائل.‏

طلب والد يحيى منه مصارحته بكل شيء عن سليم بعد انتحار وائل فيخبره بأن سليم هو أكثر شخص يكرهه في حياته.‏

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.