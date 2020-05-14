الحلقة 20 من مسلسل "لما كنا صغيرين".. كريم قاسم يهدد بالانتحار

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 20 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج، التي بدأت بذهاب سليم "محمود حميدة"، إلى رانيا، بعدما أحضر له وفيق "أشرف زكي"، جميع المعلومات عنها، وسألها عن سبب ظهورها في هذه الفترة، ولماذا لم تظهر قبل ذلك.

روت رانيا لسليم، حقيقة ظهورها عقب خسارتها عملها، وأنها مهددة بالحبس، وسألها عن الفتاة التي تقول أنها ابنته، فتخبره بأنها في رحلة خارج البلاد.

ذهب سليم إلى وائل "كريم قاسم"، وسأله لماذا أبلغ عنه الشرطة، وأنه ليس من المفترض أن يشك فيه، وهو في مكانة والده، ويبلغه بأنه رفده من العمل، حتى لا يدفع الشرط الجزائي، ويطلب منه ألا يراه مجددا.

بدأ سليم في تسوية حساباته مع المحيطين به، عقب إلقاء القبض على صافي، التي تشاركه في المتاجرة بالمخدرات، بعدما أخبره وفيق بالأمر، ووصولهم لها عن طريق تتبع رقم هاتفها المحمول، ما جعله يفحص كاميرات المراقبة، ويكتشف بأن وائل حصل على الرقم عن طريق مي، ما يجعله يطردها هى الأخرى.

يذهب وائل إلى دنيا، ويخبرها بحضور سليم إليه، ومخاوفه الشديدة منه، فتحاول تهدئته.

في عشاء رومانسي خرج ياسين "خالد النبوي"، ودنيا لقضاء وقت ممتع، ولكن أفسد وائل هذه اللحظة، إذ أرسل رسالة يعتذر فيها لها، ويخبرها أنه سينتحر لكي يرتاح لأنه لا يستطيع التعايش مع خوفه من القتل على يد سليم، وأن شكل نهى "نسرين أمين"، وهي مقتولة لا يفارقه، فيذهبا إليه ليحاولا إنقاذه.

"لما كنا صغيرين"، بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.