فيديو.. روشتة أحمد عكاشة للاستيقاظ يوميا من النوم بصحة نفسية أفضل

وضع الدكتور أحمد عكاشة، مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، روشتة للمواطنين من أجل الاستيقاظ من النوم بصحة نفسية أفضل، فأوضح أن مفهوم الصحة بشكل عام هو القدرة والإحساس بجودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية وليست تعني خلو الجسد من الأمراض فقط، فقد يكون الإنسان خاليًا من المرض ولكن صحته النفسية والاجتماعية ليست جيدة، فيجب توفر الثلاث عناصر جودة الحياة الجسدية والنفسية والاجتماعية كي يكون الإنسان صحيا.

وأضاف "عكاشة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه قد يكون الإنسان يملك أموالًا طائلة ولديه القوة البدنية ولدية السلطة ولكن ليس سعيدًا على المستوى الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه التصريحات لا يقصد منها خلو الأشخاص من المشاعر السلبية، بل هناك مشاعر سلبية مقصودة مثل الحزن والغضب والعصبية، وهذا شيء جيد جدًا، ويجب على الإنسان التوازن بين الأشياء السلبية والإيجابية والتكيف مع الظروف المحيطة وهو ما يجعل الإنسان في حالة نفسية جيدة.

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي، أن مفهوم الصحة النفسية يّكمن في القدرة على التكيف مع المحن والإجهاد والصمود أمامها، وهو ما يجعل الإنسان ينظر إلى الكثير من الأشياء حوله على أنها إيجابية، فإتقان العمل ومحبة العمل وتحمل المسؤولية تجعل الإنسان أكثر سعادة، وكذلك الاهتمام برأس المال الاجتماعي وهو مصطلح يُعني التفكير في الغير، ونشر المحبة والثقة بين المواطنين.

وتابع: "ده بقى اللي اسمه التوافق المجتمعي، والرئيس عبد الفتاح السيسي كلفني بالتوافق المجتمعي، ودي ليها خطوات كثيرة واجراءات عديدة الجميع يجب الاشتراك والتكاتف في ذلك، لازم نعرف ازاي نثق في الطبيب والحداد والمهندس والنجار، دي عاوزه تعليم مختلف، وإعلام مختلف، الولاد مبقوش يتربوا من البيت أو المدارس، بل أصبحوا يأخذوا تربيتهم من مواقع التواصل الاجتماعي والثورة الإلكترونية".

وأوضح أن الأطفال أصبحوا يجلسون أمام الشاشات سواء الهاتف أو التلفزيون أو الإنترنت أكثر من الجلوس مع أهاليهم، وكنا نعتقد أن الأطفال في فترة الحظر سيجلسون مع آبائهم ولكن الأمر كان مختلفا، "برضوا مش بيقعدوا معاهم وكله واحد مركز في الشاشة اللي معاه"، فيجب تقليل عدد ساعات جلوس الأطفال على تلك الأجهزة.