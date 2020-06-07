الكهرباء تصعق مواطنا في أسيوط

لقي شخص مصرعه إثر إصابته بصعق كهرباء من سلك ضغط عال بعزبة شنودة التابعة لمركز الفتح بأسيوط.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة من الأهالي، يفيد بوفاة شخص إثر إصابته بصعق كهرباء من سلك ضغط عال بعزبة شنوده دائرة المركز.

وبالانتقال والإسعاف والمعاينة والفحص، تبيّن وفاة "حسن سيد حسن عبداللاه"، مقيم بذات الناحية، وكشفت التحريات التي أجراها فريق مباحث المركز، أنّ الوفاة نتيجة صعق كهربائي من سلك ضغط عال 66، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام بالأربعين تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.