29 إصابة جديدة وحالة وفاة بكورونا في السويس

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، تسجيل 29 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مشيرة إلى أن الحالات موزعة على مستشفى الحميات، والمستشفى العام، ومستشفى الصدر، ومستشفى التأمين الصحي، أما الحالات البسيطة في معزولها بالمنزل.

وأوضحت المديرية، في بيان صدر عنها، تسجيل حالة وفاة واحدة، مؤكدة أن إجمالي عدد المصابين وصل إلى 462 حالة، وعدد الوفيات سجل 25 حالة.

وذكر بيان المديرية أن الحالات الخاضعة للعلاج حتى الآن وصلت إلى 309 حالات، منوهة بشفاء 99 حالة وخرجهم من مستشفيات العزل الموزعين عليها على مستوى الجمهورية.