الصحة: المستشفيات الخاصة وافقت على استقبال حالات كورونا بـ"شرطين"

كشف أحمد نزيه، المتحدث باسم غرفة مقدمي الرعاية الصحية في وزارة الصحة والسكان، عن موقف المستشفيات الخاصة من الموافقة على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، قائلا إنّ المستشفيات الخاصة لم تتوقف عن استقبال حالات كورونا بعد صدور أسعار محددة من وزارة الصحة، لكن لها مطلبين، الأول توفير الأدوية اللازمة لعلاج مصابي كورونا، والثاني عمل مسحات للمشتبه بهم من خلال المستشفيات الحكومية.

ونفى نزيه، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، تقديم الإعلامي عمرو أديب، المذاع على شاشة "MBC مصر"، ما تردد بشأن انسحاب مستشفيات القطاع الخاص من المنظومة الطبية المعالجة لمرضى كورونا، موضحا أنّ المستشفيات الخاصة ملتزمة بتسعيرة وزارة الصحة لعلاج المرضى.

وأوضح أنّ هناك تنسيق دائم مع العلاج الحر يوميًا بإرسال بيان يومي من المستشفيات الخاصة بعدد الأسرة الخالية، وعدد أسرة العناية الخالية وأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أنّ المستشفيات الخاصة يجب أن تلتزم بالأوامر التي تأتي إليها من وزارة الصحة.