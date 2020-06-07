مصرع طفلة صعقا بالكهرباء بسوهاج

لقيت طفلة مصرعها متأثرة بصعق كهربائي، عقب ملامسة سلك عار داخل منزلها بدائرة مركز جهينة بسوهاج، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول الطفلة "جنات.ج.ا" 5 سنوات وتقيم بناحية نجع الضبع دائرة المركز "جثة هامدة"، ادعاء صعق كهرباء.

وانتقل لمكان الواقعة ضباط المباحث الجنائية، وبسؤال والدتها "نجلاء.م.ا" 39 عاما ربة منزل وتقيم بذات الناحية، قررت بأنّه أثناء لهو طفلتها في المنزل، لامست يدها سلك كهرباء عار، ما أدى لمصرعها، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأنّ سبب الوفاة صدمه عصبية وتوقف في عضلة القلب، ولا توجد شبهة جنائية، وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.