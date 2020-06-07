برلماني: مبادرة القاهرة خريطة عمل لقيام الدولة الليبية  

أشاد النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بإطلاق الرئيس السيسي إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تأتي من منطلق حرص مصر على استقرار وسلامة الأراضي الليبية، وتأكيد على أن ثروة ليبيا لليبيين.

وأشار السيد في بيان له إلى أن مبادرة القاهرة جمعت كلا من المشير خليفة حفتر والقائد السيسي وعقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي المنتخب من الشعب الليبي، مؤكدا أنه كان يأمل من فايز السراج رئيس الحكومة الليبية غير الشرعي أن يكون موجودا في هذه المبادرة، إلا أن السراج ارتمى في أحضان الخليفة العثماني أردوغان الذي يريد نهب ثروات ليبيا متمثلة في البترول ومعاداة دول الجوار لليبيا، ويأمل في فرض سيطرته على الشمال الأفريقي.

وأضاف أن مبادرة القاهرة كانت باتفاق من المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح اللذان حضرا إلى القاهر بمبادرة من الرئيس السيسي، مؤكدا أن هذه المبادرة تعتبر بمثابة خريطة عمل لقيام الدولة الليبية على كامل التراب الليبي في الأقاليم الثلاثة بشرق وغرب وجنوب ليبيا.

وتابع أن مبادرة القاهرة وضعت مهام للجيش الوطني الليبي في فرض سيطرة الأمن على الأراضي الليبية بالتعاون مع الأجهزة الليبية الأخرى وطرد الميلشيات التي جلبها الخليفة العثماني أردوغان من مرتزقة كانت تحارب في الأراضي السورية لنشر الإرهاب في شمال أفريقيا ومساعدة هذه الميلشيات في قتالها ضد الجيش الوطني الليبي.

واستطرد أن المبادرة تطرقت لأسلوب تنفيذ العملية السياسية في ليبيا والتي انتخبت المجلس الرئاسي الذي يمثل الأقاليم الثلاثة الليبية وكذلك أسلوب اختيار لشعب الليبي لمجلسه النيابي، كما وضعت المبادرة إطار زمني لتنفيذها خلال 18 شهرا، وقد تزيد 6 أشهر أخرى.

وقال إن هذه المبادرة استهدفت توحيد المؤسسات الليبية سواء كانت سياسية أو اقتصادية لضمان عودة الثروات الليبية للشعب الليبي والتقسيم العادل لهذه الثروات في الأقاليم الليبية الثلاثة لتحقيق التنمية الشاملة على الأراضي الليبية، مشيرا إلى أنها خريطة عمل وضعت الأمم المتحدة أمام مسؤوليتها لتنفيذها وشملت جميع المقررات للمؤتمرات الدولية والإقليمية التي تمت في الفترة السابقة بخصوص الشأن الليبي.

وأوضح أن الرئيس السيسي أكد أن أمن ليبيا هو امتداد للأمن القومي المصري، حيث إن محيط الأمن القومي المصري يمتد من الخليج العربي إلى المحيط الأطلسي، موجها الشكر للرئيس السيسي على هذه المبادرة، وداعيا جميع الأطراف الليبية إلى تنفيذ المبادرة من أجل مصلحة بلادهم.