مساعد وزير الخارجية السابق: المبادرة المصرية خارطة طريق لحل أزمة ليبيا

أكد السفير محمد عبدالحكم مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن المبادرة المصرية لحل الأزمة الليبية تمثل خارطة طريق لإعادة الاستقرار والأمن في ليبيا.

وقال عبدالحكم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن المبادرة تأتي في اطار الجهود والتحركات المصرية المستمرة لانهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الاستقرار لليبيا مشددًا على أهمية خروج القوات والمرتزقة من الإقليم الليبي وتسليم الأسلحة للجيش الليبي وخروج المقاتلين المرتزقة الذين تم نقلهم من سوريا منددًا بالتدخل التركي والتصعيد العسكري في ليبيا، مشددًا على أن أمن واستقرار ليبيا جزء من أمن واستقرار مصر.

وشدد عبدالحكم على حرص مصر على إنهاء معاناة الشعب الليبي وعودة الأمن والاستقرار وذلك نظرًا لخطورة الوضع في ليبيا وتأثير ذلك على دول الجوار الليبي.

وأشار إلى أن المبادرة تدعو لاحترام كافة الجهود الدولة وإعلان وقف إطلاق النار، مشيدًا برد فعل الإدارة الأمريكية وترحيبها ودعمها للمبادرة المصرية، وكذلك الدعم الفرنسي والروسي للمبادرة.

وأشاد مساعد وزير الخارجية السابق الموقف العربي متمثلًا في السعودية والإمارات والأردن والبحرين وتقديرهم لأهمية الدور المصري ودعم الأطراف الليبية لاستئناف الحوار في جنيف بحضور مندوبين عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.