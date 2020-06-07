العربية للحوار تشيد بإعلان القاهرة.. د. حنان يوسف: مبادرة تاريخية لاستقرار ليبيا

أشادت المنظمة العربية للحوار والتعاون الدولي برئاسة الدكتورة حنان يوسف بإعلان القاهرة الصادر، بخصوص وقف إطلاق النار فى ليبيا وتغليب المسار السياسى كحل أصيل للأزمة الليبية والذي تم الاتفاق عليه اليوم في القاهرة برعاية مصرية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وبحضور كل من السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية حيث اسفر اللقاء عن توافق القادة الليبين على اطلاق اعلان القاهرة متضمنا مبادرة ليبية - ليبية كأساس لحل الازمة في ليبيا في اطار قرارات الأمم المتحدة والجهود السابقة في باريس وروما وأبو ظبي واخيرا في برلين.

وثمنت المنظمة عاليا في بيان صادر لها اليوم جهود مصر والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية المتواصلة والمثابرة من أجل حل الأزمة الليبية حلا سلميا وانطلاقا من حرص مصر على تحقيق الاستقرار السياسي والامنى للدولة الليبية خاصة ان استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من استقرار مصر وفى اطار العلاقات الخاصة تربط البلدين.

واكدت الدكتورة حنان يوسف رئيسة المنظمة ان المنظمة ترحب بالمبادرة باعتبارها مبادرة تاريخية فاصلة لحل الصراع الليبي المتأجج منذ عام ٢٠١١ وانهاء معاناة الشعب الليبي الشقيق الذي يعاني من ويلات ما يحدث علي أراضيه حيث جاء اعلان القاهرة الذي صدر السبت الموافق ٦ يونيه كمبادرة لحل الأزمة الليبية، تدعو إلى احترام كافة الجهود المبادرات الدولية والأممية، من خلال إعلان وقف إطلاق النار اعتبار من يوم 8 يونيو 2020، وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، حتى يتمكن الجيش الوطني الليبي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من الاطلاع بمسئوليتها ومهامه العسكرية والأمنية في البلاد بجانب استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية 5 + 5 بجنيف، برعاية الأمم المتحدة.

واعتبر بيان المنظمة ان هذه المبادرة هامة وتدعو لحوار جاد ومخلص لإنهاء الأزمة في ليبيا حيث رحب بيان المنظمة بالمبادرة وبكل الجهود الرامية إلى تسوية النزاع واستعادة السلام في كافة الأراضي الليبية" وأوضحت المنظمة في بيانها ان أهمية المبادرة تأتي لما اشتملت عليه من حل الأزمة من خلال مسارات متكاملة على كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية، كما تهدف المبادرة إلى ضمان التمثيل العادل لكافة أقاليم ليبيا الثلاث في مجلس رئاسي ينتخبه الشعب تحت إشراف الأمم المتحدة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد.وأكد البيان انه لا يمكن ان يكون هناك استقرار في ليبيا الا اذا تم إيجاد وسيلة سلمية للازمة تتضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية تكون قادرة على الاضطلاع بمسؤوليتها تجاه الشعب الليبي وتتيح لها في نفس الوقت توزيعا عادلا وشفافا للثورات الليبية على كافة المواطنين وتحول دون تسربها الى ايدى من يستخدمونها صد الدولة الليبية.

واختتمت الدكتورة حنان يوسف رئيسة المنظمة بيان المنظمة بتوجيه التهنئة للشعب الليبي الشقيق علي هذه المبادرة الوطنية الهامة داعية جميع الأطراف الوطنية الليبية للجلوس علي مائدة التفاوض لحل المشكلة الليبية والحفاظ علي التراب الوطني الليبي واستعادة هوية ووحدة الشعب الليبي العظيم بما يضمن سيادة ليبيا بعيدا عن التدخلات الخارجية كافة .

ودعت الي ان يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه ليبيا من مختلف الدول والقوى الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة بمساندة ودعم هذه الخطوة البناءة نحو انهاء الازمة اللبيبة و عودة ليبيا بقوة الى المجتمع الدولي وتحقيق السلام والاستقرار لشعبها.