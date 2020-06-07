مصرع 5 وإصابة آخر في حادث مروري بصحراوي بني سويف

لقى 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخر، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غربي بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 4 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى محل الواقعة وتبين أن الخمس جثث وهم "رضا.م.ا" 46 سنة، "حبيبة.ر.م" 10 سنوات، "منه.ف.م" 42 سنة، "محمود.ى.ذ" 31 سنة، وجميعهم مقيمون بالعمرانية بمحافظة الجيزة، "رجب.خ.ا" 35 سنة، ومقيم بمركز بنى مزار بمحافظة الجيزة وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن المصاب لعامل ويدعى "هشام.ر" 25 سنة، ومقيم بمحافظة البحيرة، مصاباً باشتباه كسر بالذراع الأيسر وجرح قطعي بالوجه 3سم وتم نقله إلى قسم الاستقبال لتلقى العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.