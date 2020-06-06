على أغنية "سقف".. مرضى كورونا يحتفلون بتعافيهم داخل "عزل بني سويف"

احتفل عدد من المتعافين من فيروس كورونا، مع الطاقم الطبي داخل عزل مستشفى بني سويف للتأمين الصحي، على أغنية "سقف.. سقف.. اوعى توقف" للمطرب رامي جمال، وسط حالة من السعادة للجميع، مع إطلاق الزغاريد احتفالا بتعافيهم.

وأعلن الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة في بني سويف، مساء الجمعة، بتعافي وخروج 26 حالة من مستشفى العزل بالتأمين الصحي بعد أن أكتمل شفاؤهم من فيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الدعم الطبي والعلاج اللازم.

وأشار إلى أنه تم إخضاعهم لبروتوكول علاج وزارة الصحة، مشيدا بالفريق الطبي وفريق العزل بالمستشفى.

من جانبه وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة بقيادة الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، مؤكدا أنهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة.

وأشاد بتفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا، والالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.