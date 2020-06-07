6 مشروعات قوانين يصوت عليها البرلمان نهائيا اليوم

يصوّت مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا في جلسته العامة اليوم، على 6 مشروعات قوانين انتهى من مناقشتها في الجلسات العامة السابقةن وهي كما يلي:

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر. مشروع قانون بشأن تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية.

ويتضمن تعديل قانون الإيداع المركزي الذي يصوّت عليه البرلمان نهائيا في جلسة اليوم، تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، وتضمن إجازة إنشاء بورصة العقود الآجلة التي تنشأ وفقا لأحكام المادة 26 مكرر من هذا القانون، ونص على إتمام عمليات المقاصة والتسوية للعقود التي يجري التعامل عليها في بورصات العقود الآجلة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ما استدعى تعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بإضافة بعض الأحكام المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود التي تشتق قيمتها من قيمة أصول مالية، أو عينية، أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات.

كما ينظم هذا المشروع بقانون، عمليات المقاصة والتسوية للأوراق المالية، بما في ذلك الحكومية، سواء كانت أذون خزانة أو سندات حكومية.