وكيل "محلية النواب": يجب ضم المقاهي للاقتصاد الرسمي

أكد النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أن المقاهي و"الكافيهات" ليست ضمن الاقتصاد الرسمي.

وقال الحسيني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن عدد هؤلاء غير معروف وأنه لا بد من ضمهم للاقتصاد الرسمي لحصر المشاكل الخاصة بهم ومتابعتها بشكل دائم، مشددًا على أنه من الصعب لوصول أعداد المتضررين من إغلاق المقاهي والكافيهات.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه لا يوجد في القانون ما يسمح بإجبار أصحاب المقاهي على تخفيض الإيجار للمستأجرين، موضحا أن ذلك يكون بالتوافق بين المالك والمستأجر.

وشدد وكيل لجنة الإدارة المحلية على ضرورة عودة عمل المقاهي والمطاعم والكافيهات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية في إطار منضبط.