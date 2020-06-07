عضو "دعم مصر" يكشف ملامح قانون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ

أكد النائب طارق رضوان عضو ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب أن التعديلات التي تقدم بها الائتلاف هي استحقاقات مكملة للتعديلات الدستورية.

وقال رضوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن التعديلات تشمل قانون انتخابات مجلس الشيوخ مشيرًا إلى أن المجلس سينقسم لـ3 أجزاء، مشيرًا أن جزء سيتم انتخابه بنظام القائمة، وجزء سيتم انتخابه بالنظام الفردي، وجزء آخر سيعينه رئيس الجمهورية.

وأوضح رضوان أنه فور انتهاء الفصل التشريعي الحالي سيشرعوا في الانتخابات البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ تباعًا مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيكون بنظام 50% للقائمة و50% للفردي مع تعيين رئيس الجمهورية لـ28 عضو ومراعاة الجزء الخاص بالمرأة وتمثيلها.