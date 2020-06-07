نائب: الدعم العالمي لإعلان القاهرة بشأن ليبيا يؤكد صحة موقف مصر

قال سلامة الجوهري عضو مجلس النواب، إنّ مصر استعادت مكانتها بقوة في أفريقيا وبين الدول العربية والعالم أجمع، ما ظهر جليا من خلال الاحترام الدولي والعالمي للمواقف المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأشار الجوهري إلى أنّ مصر دائما تفضل الحل السياسي والسلمي وتدعو له، حرصا على مصلحة الشعوب، سواء في ليبيا أو غيرها، موضحا أنّ إعلان القاهرة لإنهاء الأزمة في ليبيا والوصول إلى تسوية سلمية، تضمن وحدة وسلامة المؤسسات الوطنية وعودة ليبيا إلى المجتمع الدولي، ما يثبت دور مصر الفاعل دوليا.

وأكد الجوهري أنّ الترحيب الدولي الذي ظهر في تأييد السعودية والكويت والإمارات والأردن وفرنسا وأمريكا وروسيا، وتوالي بيانات الدعم من مختلف الدول، يؤكد صحة موقف مصر الداعم للشعب الليبي ووحدته وسلامته، وتقديم الحلول السياسية دائما على الحلول العسكرية التي ترهق الشعوب.

وأضاف الجوهري أنّ مصر حريصة على إعلاء مصلحة الشعب الليبي، ودعم استعادة ليبيا للاستقرار في كل المجالات، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار وتغليب الأطراف للمصلحة الوطنية، والبدء في وضع حلول سياسية حقيقية، تضع مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار.