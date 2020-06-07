الحكومة تعلن بدء تصنيع 8 ملايين كمامة شهريا خلال أيام

أعلنت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أنَّه تم الاتفاق على بدء عملية الإنتاج خلال الأيام المقبلة بحيث يتم تصنيع 8 ملايين كمامة كمرحلة أولى، والاستعداد لتوريد أقمشة تكفي لتصنيع نحو 10 ملايين كمامة شهريًا، ترتفع لتصل إلى 15 مليون كمامة شهريا من خلال ما لا يقل عن 100 مصنع، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة بالتنسيق مع مصانع العامرية وكفر الشيخ والمحلة الكبرى.

جامع: المستهدف الوصول إلى إنتاج 30 مليون كمامة شهريا

جاء ذلك خلال اجتماعها مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لاستعراض الاشتراطات الفنية لتصنيع الكمامات القماشية والمستندات المطلوبة من المصانع للحصول على الموافقة للبدء في تصنيعها.

وزيرة التجارة: صرف 5 مليارات و170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن لدعمهم

لفتت إلى أنَّه سيتم توجيه الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة بالقيام بحملات دورية للتفتيش على المصانع المنتجة للكمامة القماشية للتأكّد من التزامها بتطبيق الاشتراطات ومعايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة؛ لتوفير أعلى معدلات الحماية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.

ومن ناحية آخرى، تابع رئيس الوزراء مع وزيرة الصناعة والتجارة موقف صرف قيم دعم وتحفيز الصادرات، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد ضخ وزارة المالية موارد جديدة لسداد مستحقات المصدرين، وأنه خلال العام المالي الجاري تم صرف 5 مليارات و170 مليون جنيه للمصدرين حتى الآن.