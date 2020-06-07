إخوان ليبيا يباركون أردوغان: دماء وأموال الليبيين في خدمة الطاغية

أكد المؤشر العالمي للفتوى، التابع لدار الإفتاء المصرية، أنّ أردوغان لا يزال يراهن على جماعات الإسلام السياسي للدفاع عن مصالح أنقرة داخل بلدانهم.

ولاحظ المؤشر، في تقرير له، أنّ أردوغان جنَّد دعاة ومفتين، مثل الصادق الغرياني وعبدالله المحيسني وخالد المشري وغيرهم؛ لأن حاجز اللغة يتطلب أشخاصًا ينتمون لتلك الدول؛ ما يوفره هؤلاء الدعاة داخل كل دولة.

وتناول مؤشر الإفتاء الأوضاع في ليبيا، بعد إرسال السلطات التركية آلاف المرتزقة وتحريضهم على الاقتتال هناك، مؤكدًا أنّ أردوغان جنَّد مفتين ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية ليبرروا كل تلك الأفعال الدنيئة.

الغرياني يجيز دفع أموال الزكاة للجماعات المسلَّحة لشراء المقاتلين والسلاح

ومن بين هؤلاء الصادق الغرياني مفتي ليبيا المعزول الذي أجاز استيلاء الميليشيات والمقاتلين في طرابلس على الممتلكات، وأفتى بأنّ "السيارات والأسلحة الثقيلة والمعدات والنقود لا تُعدُّ من السلَب الذي يختص به المقاتل، بل هي غنيمة، أربعة أخماسها مِلكٌ لجميع الحاضرين للقتال، وخُمسها تتصرف فيه القيادة للمصالح العامة".

وقال الغرياني نصًّا: "يجب علينا أن نقف مع تركيا كما وقفت معنا وهبَّت لنصرتنا في وقت الأزمة والظروف الصعبة، ونتعامل بإيجابية مع البنود الأخرى للاتفاقية ولا نخذلهم". في إشارة لاتفاقيتي التعاون العسكري وترسيم الحدود البحرية اللتين وقعهما رئيس حكومة الوفاق فايز السراج والرئيس التركي نهاية شهر نوفمبر الماضي، والتي تتيح لأنقرة الاستفادة من مخزونات الطاقة الموجودة بشرق المتوسط عبر البوابة الليبية.

وأضاف الغرياني: "ينبغي أن تكون لتركيا الأسبقية في علاقاتنا الاقتصادية، وفيما يتعلق بالتنقيب عن النفط والغاز، فهي أولى من أي دولة أخرى".

وحثَّ الغرياني حكومة فايز السراج على الالتزام بـ"العهد والميثاق"، لأن تركيا أوفت بعهدها، في إشارة إلى الدعم التركي اللا محدود الذي قدمته أنقرة إلى حكومة الوفاق وقواتها في معركتها ضد الجيش الليبي.

وأشار المؤشر إلى أنّ الغرياني أصدر فتوى شاذة حول عزم أنقرة إنشاء قواعد عسكرية في ليبيا، واعتبر حينها أنّ هذا الأمر "حلال شرعًا ومشروع قانونًا"؛ بل واستشهد على ذلك بآيات قرآنية.

كما أجاز الغرياني دفع أموال الزكاة للجماعات المسلَّحة لشراء المقاتلين والسلاح لصالح حكومة الوفاق، في تبرير فاضح لانتهاكات تركيا في ليبيا واستثمارها في أموال الليبيين وتأجيجها للاقتتال فيما بينهم.

المفتي المعزول يدعو لوقف الدراسة في طرابلس وإرسال الطلاب للقتال لمواجهة الجيش الوطني الليبي

وفي فتوى أخرى، دعا المفتي المعزول، وزير التعليم بحكومة الوفاق "محمد عماري زايد" إلى وقف الدراسة في طرابلس وإرسال الطلاب إلى القتال لمواجهة الجيش الوطني الليبي.

وزعم الغرياني بهتانًا أنّ أردوغان يضحِّي بأمنه ومصالحه - على حد قوله - ويضع نفسه في مواجهة الجميع للدفاع عن الشعب الليبي.

وأخيرًا، أصدر الغرياني (الملقَّب بمفتي الإرهاب) فتوى بعدم تكرار أداء فريضة الحج والعمرة لمن أداهما، لتوفير نفقاتهما إلى الميليشيات الإرهابية الموالية ضد الجيش الوطني الليبي.

المحيسني والمشري.. أذرع إخوانية تؤيد غزو أردوغان لليبيا

وانتقل مؤشر الفتوى لوجه إرهابي آخر يؤيد أطماع الرئيس التركي، وهو "عبدالله المحيسني"، المفتي الشرعي لجبهة النصرة فرع تنظيم القاعدة بسوريا.

وأورد المؤشر تقارير أكدت ارتباط "المحيسني" بعلاقة وثيقة مع أردوغان كغيره من الإرهابيين المرتبطين بجامعة الإخوان، ففي أكتوبر 2016، أجرت صحيفة "يني شفق" الموالية للنظام التركي حوارًا معه عدَّد من خلاله إنجازات الدولة العثمانية، دون أن يذكر المذابح والأهوال التي ارتكبوها.

وأشار المؤشر إلى أنّ المحيسني حثّ أنصاره مؤخرًا عبر مقطع فيديو مصور على ضرورة المشاركة في قتال الجيش الوطني الليبي، وظهر المحيسني في تسجيل مرئي صدر بعنوان: "الصرخة الأخيرة إلى أهلنا في ليبيا"، دعا خلاله إلى ما وصفه بـ"الجهاد والنفير وتقديم الأرواح رخيصة لمواجهة القوات المسلحة".

ولفت مؤشر الفتوى إلى أنّ تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا سعى متمثلًا في القيادي خالد المشري، أحد مؤسسي حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لإخوان ليبيا، لاستجلاب الدعم التركي للإرهابيين في حكومة السراج.

وأكد المؤشر أنّ المشري (الذي يُعرف بأنّه من أكبر عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعني الغزو التركي لليبيا) يُعدُّ عرَّاب الاتفاقية الأمنية التي وقَّعها السراج مع أردوغان، والتي أسست للغزو التركي لليبيا.