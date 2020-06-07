كورونا فيروس.. محمد سامي ينتهي من تصوير أحدث أغاني محمد رمضان

انتهى المخرج محمد سامي من تصوير كليب "كورونا فيروس" للفنان محمد رمضان، في المريوطية، وحرى التصوير على مدار يومين، وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية والاعتماد على الصورة المبهرة في الكليب المقرر طرحه خلال ايأم قليلة على يوتيوب.

و"كورونا فيروس" الكليب الثاني الذي يتعاون فيه محمد سامي مع محمد رمضان في الأغنياتن، بعدما قدما سويا كليب "رايحين نسهر" الذي طرح مطلع هذا العام وحقق نجاحا كبيرا، ووصلت نسبة مشاهداته على يوتيوب إلى 106 ملايين مشاهدة حتى الآن، وعاد به سامى لإخراح الكليبات بعد سنوات من الغياب.

وقدم سامي ورمضان مسلسل "البرنس" في رمضان الماضي، الذي حقق نجاحا كبيرا، وهو بطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، محمد علاء، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلي، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامي.