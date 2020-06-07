تواضروس يحث المواطنين على سبل الوقاية من كورونا: حافظوا على صحتكم

طالب تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مضيفا "يجب أن نهتم جدا بكل الإجراءات الاحترازية والصحية اللي بتساعد في تقليل الإصابات ونشر العدوى".

وأضاف "تواضروس" خلال عظة الأحد، المذاعة على شاشة قناة on، "أرجوك زي ما بتقول كل التعليمات اللي بتصدرها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، دي بتصدرها من أجل سلامة الإنسان، فأرجوك ابتعد عن الزحام تماما والتجمعات بأي صورة من الصور واهتم دايما بالإجراءات زي لبس الكمامة واستخدام المطهرات والتباعد البدني ما بين كل إنسان والآخر".

واختتم: "اهتم من أجل صحتك لأنه لا يوجد أعلى من الصحة، اهتم بردو بعلاقتك الروحية مع ربنا وقلبك المرتبط بالله ليس لنا غير إننا نصلي ونقول يارب أرفع عن العالم الوباء والموت والغلاء وسيف الأعداء، أرفع يارب عن العالم كل تلك الضعفات وأعطينا سلاما وهدوءًا في حياتنا، ربنا يحفظكم ويبارك حياتكم".