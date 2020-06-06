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البابا تواضروس يشكل لجنة لإدارة كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم

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مصطفى رحومة:
01:16 م | السبت 06 يونيو 2020
دير سمعان الخراز

دير سمعان الخراز

أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قرارا بابويا بتشكل لجنة تختص بالشؤون الإدارية والمالية لجميع مشروعات وأنشطة كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم.

ونص القرار البابوي الذي حمل رقم 4 لسنة 2020 على أن تشكل لجنة تختص بالشؤون الإدارية والمالية لجميع مشروعات وأنشطة كنيسة ودير القديس سمعان الخراز بالمقطم، تتكون من: "المهندس رفيق رشدي أمين الطوخي، رئيسًا، ومحروس فخري عطية، سكرتيرًا، والدكتور سعد نصر الله منصور إبراهيم، عضوًا، وبديع جرجس بقطر الجوهري، أمين الصندوق، وحنا شحاته يوسف، عضوًا".

وتضمن القرار البابوي، بأن تلتزم اللجنة بتقديم تقرير عن كافة الأعمال بصفة دورية كل ثلاثة شهور إلى البابا.