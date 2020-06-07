ماليزيا ترفع أغلب قيود كورونا اعتبارا من الأربعاء

ترفع ماليزيا أغلب القيود التي فرضتها لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد على الأعمال والشركات اعتبارا من الأربعاء، بما يشمل أيضا رفع حظر السفر بين الولايات بعد إجراءات عزل عام فرضتها لما يقرب من ثلاثة أشهر لكن الحدود الدولية ستبقى مغلقة.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في خطاب بثه التلفزيون، يوم الأحد، السيطرة على تفشي المرض وبدء ماليزيا مرحلة جديدة من التعافي تستمر حتى 31 أغسطس، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وسمحت ماليزيا تدريجيا للشركات بالعودة للعمل مع اتباع قواعد التباعد الاجتماعي على مدى الشهر المنصرم، بعد أن أغلقت جميع الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة وقيدت السفر في 18 مارس.

وسجلت ماليزيا 8303 حالة إصابة و117 وفاة بالمرض، وتباطأت وتيرة حالات الإصابة الجديدة في الأيام الماضية.