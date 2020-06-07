ضبط سيدتين لترويجهما للمخدرات بقليوب

ألقت مباحث مركز قليوب، القبض على سيدتين لقيامهما بترويج المخدرات، ضبط بحوزتهما كمية من الهيروين ومبلغ مالي وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، اخطارا من المقدم إسلام مسعد، رئيس مباحث مركز قليوب يفيد ضبط عصابة تضم سيدتين تقومان بترويج المخدرات بإحدى قرى دائرة المركز، وفى أحد الأكمنة ألقى القبض عليهما وهما "ا.ح.ف" 28 سنة ربة منزل و"م.م.ص" 25 سنة ربة منزل وبحوزتهما كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالي 60 جرام ومبلغ مالي 650 جنيه وعدد 2 هاتف محمول.

كما تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من القبض على ربة منزل تدعى "س.م.س" 41 سنة وبحوزتها 150 قرص مخدر ومبلغ مالي بقصد الاتجار.

وفى السياق ألقت مديرية أمن القليوبية القبض على 22 مسجل شقي خطر وتاجر مخدرات خلال حملة أمنية على الأقسام والمراكز لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات وتحررت المحاضر اللازمة وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.