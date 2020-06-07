تفاصيل مقتل شاب أسفل كوبري على يد صديقه بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه على يد صديقه، بعدما تعدى عليه بالضرب بماسورة حديدية ثم قام بخنقه بعدما استدرجه أسفل كوبري الثروة السمكية بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، بزعم جمع بوص لصناعة طائرة ورقية، واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي.

وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة أول العامرية بلاغا من "مسعود.ع.م" يفيد بغياب نجله "بشير"، 16 عاما، عن المنزل، عقب انصرافه من العمل.

وحرر الأب محضرا وأكد فيه أن نجله يعمل بأحد المصانع وعقب تأخره عن العودة للمنزل اتصل به فوجد هاتفه المحمول مغلق ولم يعثر عليه وذهب للبحث عنه بمكان عمله.

وأضاف الأب أن زملاء نجله في العمل أخبروه أنهم شاهدوا نجله رفقة المدعو "هشام.م.م.ح"، إلا أن الأخير أخبره أنه ترك "بشير" في أحد الأماكن ولم يعلم عنه شيء منذ ذلك التوقيت.

وجه اللواء سامي غنيم، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، لكشف غموض اختفاء الشاب.

وباستدعاء المدعو "هشام.م.م" إلى ديوان قسم شرطة أول العامرية، اعترف باستدراجه المجني عليه أسفل كوبري الثروة السمكية وقتله وإخفاء جثته وسط البوص وسرقة متعلقاته.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى الكوبري المشار إليه وعثر على جثة المجني عليه، قمحي البشرة، ذو شعر أسود، يرتدي بنطلون رصاصي به أثار دماء وبنطال "ترينج" كحلي اللون.

وتبين من فحص الجثة أنه حافي القدمين ويغطي وجهه كمية كبيرة من الدماء وغير واضح المعالم ووجود إصابة منتصف الجبهة وأخرى بفروة الرأس.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول جريمته قائلا إنه استدرج المجنى عليه أسفل الكوبري المشار إليه نظرا لوجود خلافات بينهما بسبب العمل.

وقال المتهم: "أخبرته بأننا سنذهب لإحضار بوص لصناعة طائرات ورقية وعقب وصولنا أسفل الكوبري غافلته وضربته بماسورة حديد عثرت عليها بمكان الحادث برأسه من الخلف".

وأشار إلى أنه حاول خنق المجني عليه بعدها إلا أنه قاومه محاولا الدفاع عن نفسه فسقطا الاثنان أرضًا، فقام بتكبيل يديه وضرب رأسه بسور خرساني حوالي 4 ضربات.

وأضاف المتهم أنه أجهز على المجني عليه بخنقه لمدة لا تقل عن 5 دقائق حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، موضحا أنه سحب جثته ووضع عليها "بوص" وألقى الماسورة الحديد بالمياه لإخفاء أثر جريمته.

وأشار إلى أنه استولى على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه ومبلغ مالي وفر هاربا من موقع الحادث.

تحرر المحضر رقم 4458 لسنة 2020 إداري أول العامرية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة ندب أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية للجثمان لبيان ما بها من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب ذلك.