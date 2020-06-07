سياحة النواب تطالب بالتروي قبل إصدار قانون الآثار
كتب:
ولاء نعمه الله
12:23 م | الأحد 07 يونيو 2020
طالب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بعدم الاستعجال لإصدار القانون الخاص بصندوق السياحة والآثار، في الوقت الراهن وفرض قيود جديدة على القطاع السياحي.
وينص مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
ويهدف الصندوق للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
ونرصد ما جاء بالقانون من تفاصيل إنشاء الصندوق وتشكيله:
- ينشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية.
- ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
- يضم في عضويته كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء.
- يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.
- مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.