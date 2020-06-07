سياحة النواب تطالب بالتروي قبل إصدار قانون الآثار

طالب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، بعدم الاستعجال لإصدار القانون الخاص بصندوق السياحة والآثار، في الوقت الراهن وفرض قيود جديدة على القطاع السياحي.

وينص مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء "صندوق السياحة والآثار"، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه، ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

ويهدف الصندوق للمساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

ونرصد ما جاء بالقانون من تفاصيل إنشاء الصندوق وتشكيله:

- ينشأ صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية.

- ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

- يضم في عضويته كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء.

- يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.

- مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.