أمين النواب: جائحة كورونا لم تؤثر على عمل المؤسسة التشريعية

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إنّ نشاط رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، لم يتوقف بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا، قائلا: "نشاط رئيس المجلس في العلاقات الدولية مستمر ولم يتوقف".

وأوضح في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، أنّ اللقاءات المادية هي التي توقفت، إلا أنّ هناك تواصل دائم، قائلا: هناك اتصال مرتين في الأسبوع مع الاتحاد البرلماني الدولي.

وأشار الأمين العام، إلى أنّ الاتحاد البرلماني الدولي أشاد بنشاط مجلس النواب في الفترة الأخيرة رغم جانحة فيروس كورونا، مؤكدا أنّ الدولة بجميع مؤسساتها اتخذت إجراءات لمواجهة الحدث، قائلا: نحن من أقل الدول في شأن منحنى الإصابات.

وأوضح أنّ مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات لدعم المواطنين في مواجهة أزمة فيروس كورونا.