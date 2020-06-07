بطريرك الروم الأرثوذكس يترأس قداس "عيد العنصرة" دون حضور شعبي

ترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، اليوم، قداس "عيد العنصرة"، في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في الحمزاوي بالقاهرة.

وشارك البطريرك في القداس، المتروبوليت نقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، والمتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس، وذلك دون حضور شعبي في ظل الاجراءات المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعيد العنصرة، يرمز إلى ما يعرف في المسيحية بحلول "الروح القدس" على تلاميذ المسيح بعد صعوده للسماء، ويطلق عليه أيضا "عيد الخمسين" أو "أحد العنصرة" أو "أسبوع العنصرة".

وبحسب الكنيسة، فالمسيح أوصى تلاميذه بنشر "الكرازة والمعمودية والتعليم"، في العالم، ويعرف هذا اليوم بأنّه بداية تأسيس وخدمة الكنيسة بالعالم.