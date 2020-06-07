القوى العاملة: صرف 28 مليون جنيه لـ 56 ألف عامل غير منتظم ببني سويف
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الوطن
12:39 م | الأحد 07 يونيو 2020
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة ببني سويف بصرف منحة العاملين المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية والتى تقررت لهم من قبل الوزارة ، وذلك لنحو 56 ألفا و816 عاملا بإجمالي 28 مليونا و408 آلاف جنيه ، فضلا عن صرف منحة رعاية اجتماعية 2000 جنيه لحالة وفاة زوجة عامل .
تلقى الوزير، تقريرا بذلك عن إنجازات المديرية خلال مايو الماضى ، أشار فيه محمد طلعت، مدير المديرية: إلى أنه تم تعيين 15 عاملا من مختلف المؤهلات من بينهم واحد من ذوي الإحتياجات الخاصة من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة من القطاع الخاص لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين 285 شاباً من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل .
كما قامت المديرية بالتفتيش على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) ، على 330 منشأة ، وذلك بواسطة مكاتب التفتيش العمالي ومكاتب السلامة والصحة المهنية.